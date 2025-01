CSM Vaslui, prima victorie din acest an

CSM Vaslui a castigat primul amical din acest an contra divizionarei A, CSM Sighisoara, scor 48-23. Partida s-a disputat la Cheile Gradistei, unde echipa vasluiana se afla in cantonament.Chiar daca este vorba despre un meci amical, rezultatul intalnirii echipei vasluiene cu divizionara A CSM Sighisoara, scor 48-23, este de bun augur si da incredere jucatorilor.S-au jucat doua reprize a 30 de minute si una de 20 de minute, in care au fost folositi jucatorii de la Tineret.Preocuparea ... citește toată știrea