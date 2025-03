CSM Vaslui ramane fara victorie in acest an dupa ce a pierdut la Baia Mare, cu Minaur, scor 27-36

CSM Vaslui a pierdut la Baia Mare, in fata lui Minaur, scor 27-36, dupa un meci in care formatia vasluiana a ridicat pretentii doar in prima repriza, terminata cu 16-17. Echipa adversa a facut o a doua repriza excelenta, reusind prin scorul final sa urce provizoru pe locul II in Liga Zimbrilor. CSM Vaslui este pe locul 9.CSM Vaslui a contat doar in prima repriza a meciului de vineri de la Baia Mare. In partea a doua, gazdele s-au distantat chiar de la inceput pe tabela, reusind sa pastreze ... citește toată știrea