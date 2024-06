CSM Vaslui ramane in Divizia A

CSM Vaslui ramane in Liga Zimbrilor, terminand barajul pentru promovare/mentinere in prima liga de la Focsani fara infrangere: 37-30 vineri, cu CSM Oradea; 25-24 sambata, cu CSM Fagaras si 31-31 duminica, cu Steaua Bucuresti.Formatia antrenata de Ovidiu Mihaila si Bogdan Pralea a terminat turneul de la Fagaras pentru mentinerea in prima liga a handbalului romanesc fara infrangere, pe pozitia a doua, la egalitate de puncte cu Steaua Bucuresti, castigatoarea barajului, dar cu un golaveraj ... citește toată știrea