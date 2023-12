Rezultatul de egalitate dintre echipele vasluiene din Liga a 3-a, CSM Vaslui - Rapid Brodoc, 1-1, i-a luat posibilitatea lui CSM sa urce pe un loc de play-off, de pe pozitia 5, pe care a ramas, in vreme ce Rapid Brodoc isi diminueaza sansele de a se salva de la retrogradare, ramanand pe ultimul loc, cu 11 puncte.CSM Vaslui si Rapid Brodoc au terminat ultimul lor meci din acest an la egalitate, scor 1-1, sambata, pe Stadionul Municipal. Ambele goluri au fost marcate in prima repriza, prin ... citeste toata stirea