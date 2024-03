CSM Vaslui trage tare pentru play-off

Maine, sambata, 16 martie 2024, CSM Vaslui revine in campionatul Ligii 3, seria 1, cu un meci pe Stadionul Municipal, in fata liderului CSM Bucovina Radauti. Partida are loc sambata, 16 martie, de la ora 15, pe stadionul Municipal, iar intrarea este libera. Jucatorul Vasile Buhaescu crede ca ultimele meciuri din sezonul regular trebuie tratate cu maxima atentie, pentru ca echipa vasluiana nu are voie sa piarda, pentru a fi sigura de prezenta in play-off-ul Ligii 3.Partida cu CSM Bucovina ... citește toată știrea