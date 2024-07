CSM Vaslui va avea echipa in Divizia B la sah

Clubul Sportiv vasluian CSM Vaslui a anuntat infiintarea unei noi sectii, de sah.CSM Vaslui a anuntat recent faptul ca o noua sectie a devenit functionala in cadrul sau. O echipa de sahisti din partea clubului va fi inscrisa in campionatul national Divizia B.Formatia coordonata de Constantin Grosu a fost repartizata in serie cu ACS Realitatea Husi, CSO Negresti si CS Chessback Targu Ocna.Prima etapa este ... citește toată știrea