CSM Vaslui va intalni vineri Steaua Bucuresti, in deplasare

Vineri, 6 decembrie 2024, de la ora 14, CSM Vaslui va intalni in deplasare pe Steaua Bucuresti. Handbalistii vasluieni isi doresc sa lege a treia victorie in campionat, dupa ce au obtinut toate punctele cu CSM Bacau si CSM Odorhei."Urmeaza pentru noi doua meciuri in deplasare, cu Steaua si CSM Bucuresti. Speram sa aducem puncte, dupa care sa castigam si ultimul meci de acasa din acest an, cu CSM Fagaras. Ne dorim sa adunam cat mai multe puncte pentru a avea sarbatori fericite. Deocamdata ... citește toată știrea