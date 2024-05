CSM Vaslui, vicecampioana Moldovei la baschet U18

Echipa de baschet U18 a CSM Vaslui a terminat pe locul 2 turneul final Liga Moldova U18 la baschet masculin.Echipa antrenata de profesorul Alexandru Sirbu a pierdut doar un singur meci la turneul final, in fata campioanei pe regiunea Moldova, Stars Iasi, cu scorul 45-88.In restul meciurilor, vasluienii s-au impus in fata echipei Castorii Suceava, scor 80-71, ca si in fata Madmax ... citește toată știrea