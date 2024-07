CSS Barlad va fi reprezentat la Campionatul Mondial U20 din Peru!

Noua performanta reusita de unul dintre atletii Clubului Sportiv Scolar (CSS) Barlad! Gratie rezultatului obtinut, in week-end, la etapa finala a Campionatului National in Aer Liber pentru Seniori, atletul Dragos Ionut Nastasa (18 ani) s-a calificat la Campionatul Mondial U20, ce va avea loc la finele lunii august, in Lima, Peru. Sportivul va reprezenta Romania in proba de 400 metri.Dragos Ionut Nastasa, in varsta de 18 ani, atlet inclus in categoria U20 (Juniori 1) si legitimat la CSS Barlad, ... citește toată știrea