Cu 25 de tone de motorina "in spate" si beat crita la volan

Politistii vasluieni au putut preveni o posibila tragedie atunci cand la Vama Albita au depistat un cetatean roman care conducea un ansamblu rutier in care transporta peste 25.700 litri de motorina, desi se afla intr-o stare avansata de ebrietate.Pe 01 februarie, in jurul orei 20.25, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru a iesi din tara, un cetatean roman de 44 de ani, care conducea un ansamblu rutier, format dintr-un autocamion si o semiremorca, in care transporta 25. ... citeste toata stirea