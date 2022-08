Cu carnetul suspendat, mergea cu masina prin sat

Politistii vasluieni l-au retinut si il cercetari pe un vasluian de 66 de ani din Banca care, desi avea suspendat dreptul de a conducere, mergea cu masina prin sat.Miercuri, 3 august 2022, la ora 21:05, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Banca, din cadrul Politiei Municipiului Barlad, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu la intersectia drumului judetean DJ 244 cu drumul comunal DC 122A, in localitatea Gara Banca, comuna Banca, au oprit in trafic, pentru control, un autoturism ... citeste toata stirea