Cu dreptul de conduce suspendat, dar si beat la volan

Un vasluian de 58 de ani din satul Silistea, comuna Todiresti, s-a urcat la volan desi avea dreptul de conduce suspendat, dar mai ales dupa ce bause bine. Prins de politisti, acum are dosar penal.Vineri, pe 10 februarie 2023, la ora 16:30, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Negrest, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu pe un drumul judetean DJ 248, in localitatea Silistea, comuna Todiresti, au depistat si oprit, in trafic, un autoturism inmatriculat in judetul Vaslui, condus de ... citeste toata stirea