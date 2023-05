In acest week-end, sala de sport a Scolii "Episcop Iacov Antonovici" Barlad va gazdui cea de-a XI-a editie a Cupei de gimnastica "Andreea Raducan". In total, se vor intrece in jur de 100 de gimnaste din categoriile Junioare III, Nivel 7 (9 ani) si Junioare III, Nivel 6 (10 ani), de la zece cluburi din tara.In aceasta saptamana, mai exact sambata, 27 mai, se va desfasura cea de-a XI-a editie a Cupei de gimnastica "Andreea Raducan", competitie initiata si organizata de campioana olimpica si ... citeste toata stirea