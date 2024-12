Cuplurile negrestene casatorite de 50 de ani, premiate cu cate 500 de lei

Toate cuplurile din orasul Negresti care, in anul 2024, sarbatoresc "Nunta de Aur" vor fi premiate de autoritatile locale cu cate 500 de lei si cu "Diploma de aur". Premierea va avea loc in cadrul unei ceremonii speciale, ce va fi organizata de Primaria Negresti.Printre proiectele de hotarare ce urmeaza sa fie dezbatute de Consiliul Local Negresti in sedinta ordinara din 19 decembrie se numara si una ce vizeaza "acordarea *Diplomei de aur* si a unui premiu in valoare de 500 lei, din bugetul ... citește toată știrea