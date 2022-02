Curtea de Apel Iasi a decis revocarea din functie a vicepresedintilor Consiliului Judetean

Magistratii Curtii de Apel Iasi au decis, ieri, revocarea din functie a vicepresedintilor Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, Ciprian Trifan (PSD) si Dan Mihai Marian (ALDE), in urma unei plangeri depuse in urma cu doi ani, dupa alegerea celor doi, de catre consilierii judeteni PNL, care au acuzat faptul ca desemnarea s-a facut fara respectarea prevederilor legale in vigoare. Mai propriu, proiectul de hotarare prvind alegerea nu se afla pe ordinea de zi anuntata inainte de sedinta.Decizia ... citeste toata stirea