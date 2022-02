Cutremur in lumea muzicala. Compozitorul Marcel Iorga a MURIT de COVID

Romania este in doliu dupa ce un mare artist a incetat din viata. Este vorba despre compozitorul Marcel Iorga, iar cei care l-au cunoscut inca sunt in stare de soc dupa primirea vestii.Acesta a murit la varsta de 66 de ani dupa o lupta grea cu noul coronavirus. Compozitorul suferea de o alta boala care a agravat situatia.O reactie a venit din partea lui Aurelian Temisan, care era un bun prieten al compozitorului. Acesta sustine ca inca nu poate sa accepte faptul ca Marcel Iorga a trecut in ... citeste toata stirea