Conducerea interimara aPSDVaslui, exercitata de europarlamentarul Dragos Benea - lider al filialei din Bacau, a facut o miscare politica pentru a asigura stabilitatea majoritatiiPSDdin Consiliul Judetean.Astfel, vicepresedintele CJ Vaslui, Dan Marian a intrat in PSD prin usa din fata a partidului, spre supararea multor primari PSD. Acesta are un traseu de veritabil traseit politic, fiind in trecut membruPNLPDLALDESi Buzatu a incercat sa-l impuna in partid dar nu a reusit. S-au ... citeste toata stirea