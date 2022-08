Daca l-ati vazut, apelati 112!

Daca ati vazut aceasta persoana, sunteti rugati sa apelati 112 si sa anuntati. El se numeste Ovidiu Manolache - zis Ciupete si a disparut de la inceputul lunii iunie.Pe 11 august 2022, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui au fost sesizati, de catre o femeie, despre faptul ca Manolache Ovidiu - zis Ciupete, in varsta de 38 de ani, persoana aflata in intretinerea reclamantei, a plecat voluntar, in data de 2 iunie 2022, de la domiciliul sau din ... citeste toata stirea