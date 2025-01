De anul acesta municipiul Barlad va avea o noua sala de sport moderna

"Sala de sport este gata, insa preferam sa o punem in functiune la pachet cu o parcare spatioasa, cu iluminat eficient (si suficient) si cai de acces moderne", anunta primarul municipiului Barlad, Dumitru Boros, la sfarsitul anului trecut.Inaugurarea oficiala a noii sali de sport modernda din municipiul Barlad fost amanata dupa finalizarea intregii infrastructuri adiacente, urmand ca in zona sa fie amenajata o parcare spatioasa si moderna."Sala de sport este gata, insa preferam sa o punem in ... citește toată știrea