Familiile defavorizate din Barlad care vor sa beneficieze, in aceasta iarna, de ajutoare de caldura si de suplimentul pentru energie in baza Legii nr. 226/2021 isi pot depune dosarele incepand de astazi. Pentru sezonul rece 2023-2024, conditiile care exclud acordarea ajutoarelor au ramas tot cele de iarna trecuta.Barladenii care doresc sa beneficieze de ajutoarele pentru incalzirea din timpul iernii, precum si de suplimentul pentru energie acordat in baza Legii nr. 226/2021 privind stabilirea ... citeste toata stirea