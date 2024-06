De interes pentru barladeni: au iesit pe trasee primele doua autobuze electrice ale SC CUP SA!

De luni, au intrat in probe doua din cele zece autobuze electrice achizitionate de municipalitatea barladeana pentru dotarea SC CUP SA Barlad si livrate la finele lui noiembrie. Acestea vor circula pe cele doua trasee noi amenajate din oras, prevazute in proiectul privind Mobilitatea urbana, finantat cu fonduri UE.In week-end, reprezentantii Primariei Barlad au anuntat ca, din 3 iunie, doua din cele zece autobuze electrice achizitionate in cadrul unui proiect finantat cu fonduri nerambursabile ... citește toată știrea