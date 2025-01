De interes pentru negrestenii ce vor o locuinta ANL

Persoanele care si-au depus dosare la Primaria Negresti pentru a obtine una din locuintele ANL ce se vor elibera in cursul anului viitor au la dispozitie pana pe 24 ianuarie pentru a-si actualiza dosarele cu documentele solicitate. Termenul este valabil si in cazul celor care si-au depus dosarele pana la finele lui 2024.Autoritatile locale din Negresti ii anunta pe cetatenii orasului care se afla pe listele de asteptare in vederea obtinerii uneia din locuintele construite prin Agentia ... citește toată știrea