De Paste, SC CUP SA Barlad preia transportul public de persoane din oras!

Dupa ce, in ultimii trei ani, transport public local de persoane prin curse regulate in Barlad a fost asigurat de SC Unistil SRL, din cea de-a doua zi de Paste, gestiunea serviciului de transport public local de persoane va fi preluata de SC CUP SA, societate actionariata de Consiliul Local Barlad. In prima faza, cele cinci trasee existente in oras vor fi acoperite cu patru autobuze la mana a doua si patru microbuze noi, cumparate de municipalitate tocmai in acest scop, dupa care vor fi ... citeste toata stirea