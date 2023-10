Astazi, de Ziua Mondiala a Educatiei, Primaria municipiului Vaslui organizeaza Gala Excelentei in Educatie - Vaslui, 2023, in cadrul careia vor fi premiati elevii cu rezultate deosebite olimpiadele si concursurile scolare nationale, precum si elevii care au obtinut nota 10 la Evaluarea Nationala, anul 2023. 235 de elevi vasluieni vor fi recompensati cu diplome de excelenta si premii in bani. Vor fi inmanate diplome de excelenta si profesorilor indrumatori ai elevilor.Astazi, la Casa de Cultura, ... citeste toata stirea