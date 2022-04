De ziua lor, jandarmii vasluieni si-au promovat institutia

Anul acesta, pe 3 aprilie, s-au implinit 172 de ani de cand domnitorul Moldovei Grigore Alexandru Ghica a promulgat "Legiuirea pentru reforma corpului slujitorilor in jandarmi", act normativ ce consfintea aparitia in spatiul militar romanesc a Jandarmeriei Romane.Cu aceasta ocazie, vinerea trecuta, jandarmii vasluieni au fost prezenti in Centrul Civic al municipiului Vaslui pentru a prezenta si promova institutia din care fac parte.Cei mai incantati de aceasta ... citeste toata stirea