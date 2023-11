Autoritatile sanitare din judet au demarat o ancheta la Spitalul de Psihiatrie Murgeni dupa ce, astazi, in decurs de numai patru ore, patru dintre pacientii spitalizati au prezentat simptome de gastroenterocolita, dar au fost gasiti de echipajele de pe ambulanta in stop cardiorespirator. Din pacate, trei dintre bolnavi au decedat, in ciuda manevrelor de resuscitare."Ambulanta Vaslui a intervenit in cursul acestei zile de patru ori la Spitalul Murgeni, in decurs de cateva ore. Mai intai, pentru ... citeste toata stirea