Deja-vu! Canotoarea Adriana Adam, nominalizata la World Rowing Awards 2024

Pentru al doilea an consecutiv, Adriana Adam, una dintre cele mai valoroase sportive ale judetului Vaslui, se numara printre putinele canotoare din lume nominalizate la World Rowing Awards 2024 (Premiile Canotajului Mondial). Ca si in 2023, aceasta a fost nominalizata la categoria "Echipajul feminin al anului", pentru titlul de campioana olimpica obtinut in acest an, la Paris, Franta, cu echipajul de opt rame plus carmaci (W8+).Oficialii World Rowing (Federatia Internationala de Canotaj), au