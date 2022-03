Deja-vu! Jandarmii vasluieni au donat sange, din nou!

A devenit o obisnuinta ca, din cand in cand, jandarmii vasluieni sa participe activ la campaniile umanitare pentru sprijinirea persoanelor aflate in nevoie. La fel s-a intamplat si zilele trecute, cand au raspuns "prezent" apelului de a dona sange, lansat de Jandarmeria Romana."La nivelul Jandarmeriei Romane, in perioada 15-16 martie 2022, se desfasoara o campanie umanitara de donare de sange. Astfel, in ultimele zile, am fost si noi prezenti atat la Centrul Judetean de Transfuzie Sanguina ... citeste toata stirea