Delgaz Grid are prevazute, in 2022, investitii record de 143 milioane euro pentru modernizarea retelelor de distributie

Pe partea de gaze naturale sunt bugetate investitii de 73 mil. euro, o suma similara fiind prevazuta pentru aria de electricitate. Reteaua de gaze va fi modernizata pe o lungime de 230 km. Vor fi instalate circa 58.000 de contoare inteligente, care se adauga celor peste 12.600 de unitati montate in 2021.Delgaz Grid, companie membra a Grupului E.ON Romania, va investi in acest an 719 milioane de lei (143 milioane euro), prioritar pentru modernizarea, extinderea, automatizarea si digitalizarea ... citeste toata stirea