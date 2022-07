Delgaz Grid introduce in premiera tehnologia de lucru sub tensiune pentru reducerea intreruperilor in alimentare

Prima serie de electricieni a inceput pregatirea pentru lucru sub tensiune (LST) la joasa tensiune in poligonul de la Roman. In paralel, o alta serie este in pregatire pentru LST la medie tensiune la compania E.ON din Ungaria. Incepand din aceasta toamna vor incepe efectiv lucrari in instalatiile Delgaz Grid.Delgaz Grid este primul operator de distributie din Romania care adopta si implementeaza tehnologia LST la executarea lucrarilor la retelele electrice, unul dintre beneficii fiind faptul ... citeste toata stirea