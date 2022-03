Depistat la controlul de frontiera, fara drept de circulatie

In data de 10 martie, in jurul orei 01.45, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita - I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, un cetatean din Republica Moldova, in varsta de 26 de ani, care conducea un autoturism inmatriculat in Germania.La controlul de frontiera, in urma verificarii documentelor prezentate la control de tanar pentru autoturismul pe care il conducea, politistii de frontiera au constatat ca acesta are atribuite numere de inmatriculare ... citeste toata stirea