Depistat la volan, cu permis de conducere necorespunzator

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in privinta unui barbat cu cetatenie R. Moldova care a fost depistat conducand un ansamblu de vehicule, desi permisul de conducere valabil detinut nu ii dadea dreptul.In data de 30 mai, in jurul orei 01.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita - I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a iesi tara, un barbat cu cetatenie R. Moldova, in varsta de 29 de ... citeste toata stirea