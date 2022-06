Depistati la controlul de frontiera conducand autoturisme neinmatriculate

In data de 14 iunie, in jurul orei 02.15, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita - I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a iesi din tara, un barbat cu cetatenie romana si R. Moldova, in varsta de 45 de ani, care conducea un autoturism cu numar de inmatriculare specific Frantei.In ziua de 11 iunie, in jurul orei 18.00, un echipaj al politiei de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Berezeni - I.T.P.F. Iasi, aflat in executarea ... citeste toata stirea