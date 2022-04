Deputatii au decis: activitatea PFA-urilor, considerata vechime in munca

Camera Deputatilor a adoptat, ieri, un proiect de lege care prevede ca perioada in care o persoana fizica autorizata desfasoara activitati economice va constitui vechime in munca sau in specialitate, cu conditia sa fi achitat contributiile, taxele si impozitele legale. S-au inregistrat 268 voturi "pentru" si 11 abtineri.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele ... citeste toata stirea