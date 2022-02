Deputatul PNL Tudor Polak, mesaj de solidaritate cu Ucraina

Ceea ce se intampla astazi in Ucraina este dovada lipsei de scrupule a unui lider politic care a depasit nu numai limitele dreptului international, dar si pe cele ale demnitatii umane.Atacul trupelor rusesti asupra celor doua regiuni din Ucraina, din aceasta dimineata (ieri, n.r.), arata ca istoria se repeta in cele mai urate conditii.In momentul acesta, familii nevinovate sunt evacuate din casele lor. Suferinta acestora este de neinteles, in contextul unui conflict egoist si lipsit de onoare. ... citeste toata stirea