Detalii socante in cazul tentativei de suicid a grefierei de la Vaslui. Ce a impins-o la acest gest

Apar detalii socante in cazul grefierei din Vaslui care a incercat sa isi puna capat zilelor. Femeia ar fi dat foc mai multor dosare in biroul in care lucra, iar apoi a incercat sa se spanzure.Potrivit anchetatorilor, angajata Parchetului Vaslui nu este la prima tentativa de sinucidere si ar fi incercat de mai multe ori sa recurga la gestul extrem.Din primele informatii, femeia ar fi recurs la acest gest din cauza unei deceptii in dragoste. Aceasta este acum in coma la spital, iar medicii ... citește toată știrea