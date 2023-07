Furtuna care s-a abatut peste judetul Vaslui a facut pagube insemnate si in santierul de la Statuia Ecvestra a lui Stefan cel Mare din localitatea Bacaoani, comuna Muntenii de Jos. Vantul puternic a pus la pamant structura de lemn construita in cadrul proiectului tranfrontalier de refacere a parcului din zona Statuii Ecvestre. De asemenea, in apropiere de Marul de Aur, un copac cazut pe asfalt a provocat un accident rutier in lant. Trei autoturisme au intrat unul in altul dupa ce nu au adaptat ... citeste toata stirea