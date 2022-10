DGASPC Vaslui vrea infiintarea a doua noi centre pentru copiii cu autism

In plus fata de cele patru centre existente in judet, Directia Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui vrea infiintarea a doua noi centre pentru copiii cu Tulburari de Spectru Autist (TSA). Motivatia este cresterea numarului acestor copii.Primul centru nou urmeaza a fi infiintat in cadrul unui complex de servicii din municipiul Vaslui, urmand ca in viitor sa se gaseasca solutii pentru deschiderea unui centru de sine statator destinat copiilor cu autism, al caror numar a ... citeste toata stirea