Din Vaslui, va pleca trenul cu hidrogen

Ruta Vaslui - Iasi ar putea fi asigurata in viitor de un tren cu hidrogen, o tehnologie noua si prietenoasa cu mediul prin care trenul este dotat cu celule de combustie care produc energie electrica printr-o reactie chimica intre hidrogen si oxigen, in urma acestui proces singurele emisii in atmosfera fiind aburul si apa.Ruta Vaslui - Iasi se afla printre putinele in care in viitor CFR va pune la dispozitia pasagerilor "trenul cu hidrogen". Investitia este cuprinsa in PNRR, Romania avand o ... citeste toata stirea