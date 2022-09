Directia pentru Agricultura anunta conditiile pentru acordarea ajutorului de minimis la productia de legume in spatii protejate

Directia pentru Agricultura Vaslui a venit cu detalii privind aplicarea programului de sustinere a productiei de legume in spatii protejate pentru anul 2022. Astfel, specialistii vasluieni au precizat ca, prin Programul de sustinere a productiei de legume in spatii protejate pentru anul 2022, ajutorul de minimis se acorda producatorilor agricoli (persoane fizice/juridice), pentru sustinerea productiei de legume in spatii protejate, respectiv atat pentru tomate, care pot fi cultivate in ciclul I ... citeste toata stirea