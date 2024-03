Directorul prins cu spaga in frigider, trimis in judecata. Unde mai ascundea banii seful de la Drumuri si Poduri Barlad

Directorul societatii de drumuri si poduri din Barlad a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru luare de mita. Acesta ar fi primit 100.000 de lei de la un om de afaceri, o parte din bani fiind gasiti in frigiderul sau din birou.Procurorii DNA Iasi l-au trimis in judecata, in stare de arest preventiv, pe Daniel Buzamat, director al Societatii pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Barlad, pentru luare de mita si abuz in serviciu.In boxa acuzatilor a ajuns si un administrator al unei ... citește toată știrea