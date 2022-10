Doar 24 de comune, din cele 86, sunt inrolate in ghiseul.ro, desi termenul limita este finalul anului

Doar 24 din cele 86 de comune ale judetului sunt inscrise in prezent pe ghiseul.ro, o faciliatate oferita contribuabililor care permite plata taxelor locale online, fara deplasarea la sediile administratiilor locale, in conditiile in care termenul limita pentru inrolarea tuturor primariilor este finalul anului."Inca o comuna vasluiana inrolata in sistemul ghiseul.ro", saluta deputatul Mihai Botez, presedintele USR Vaslui, inscrierea pe ghiseul.ro a comunei Laza. "Cetatenii din comuna Laza vor ... citeste toata stirea