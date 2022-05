Doar 58 de angajatori dintr-o mie vor sa angajeze, vasluienii spun pas

In cadrul Bursei locurilor de munca organizata vineri, 20 mai, de catre Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui, persoanele care au dorit sa se angajeze au avut de ales dintr-un numar total de 445 locuri de munca, puse la dispozitie de 58 de agenti economici din intreg judetul. Din cei 880 de participanti, 258 au fost selectati in vederea angajarii. Doar 15 persoane au reusit sa se angajeze pe loc.Actiunea s-a desfasurat concomitent in Vaslui - la sediul Centrului Judetean de ... citeste toata stirea