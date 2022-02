Doar doi parlamentari vasluieni si-au facut publice planurile pentru noua sesiune parlamentara

La inceputul de sesiune parlamentara, care a debutat pe 1 februarie 2022, doar doi parlamentari vasluieni si-au facut publice intentiile si planurile pentru urmatoarele luni de activitate in Parlament. Mihai Botez, deputat USR, urmareste sa "treaca" in lege utilizarea camerelor de bord pentru constatarea contraventiilor, dar are si proiecte locale, in vreme ce Raisa Enachi, vrea ca, alaturi de colegii sai din AUR, sa impuna TVA de 0% la alimente, vrea de asemenea ca produsele alimentare din ... citeste toata stirea