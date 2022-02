Doar patru medici din Barlad efectueaza testari antigen

Doar 4 din cei 71 de medici de familie din judet care au incheiate contracte cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Vaslui pentru testarea gratuita in vederea depistarii COVID-19 cu teste rapide antigen.Incepand din ianuarie, persoanele care prezinta simptome specifice infectiei cu SARS-CoV-2 se pot testa gratuit si prin intermediul medicilor de familie, nu doar in camerele de garda ale spitalelor. Evident, nu in orice cabinet, ci doar in cele care au incheiat contracte cu CJAS ... citeste toata stirea