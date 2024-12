Doar un sfert dintre romani merg in vacanta

Romania se numara printre tarile Uniunii Europene cu cele mai reduse proportii de cetateni care merg in vacanta, anul trecut doar 25% dintre romanii de peste 15 ani petrecand cel putin o noapte intr-o unitate de cazare, in comparatie cu media UE27 de 63% pentru aceeasi categorie de varsta, arata Monitorul Social, proiect al Fundatiei Friedrich Ebert Romania. Conform sursei citate, datele au in vedere statisticile oficiale inregistrate de Eurostat.Romania se situeaza in privinta turismului in ... citește toată știrea