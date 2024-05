Doi atleti CSS Barlad, argint si bronz la Concursul international "Moldovan Youth Challenge 2024"

Cei doi sportivi legitimati la CSS Barlad care, sambata, au alergat la Concursul international "Moldovan Youth Challenge 2024", desfasurat in Republica Moldova, au urcat pe podium. Flavius-Iustin Cazacu a cucerit argintul in proba de 800 metri, in timp ce Denis-Gheorghe Taschina a obtinut bronzul in aceeasi proba.Rezultate extraordinare obtinute sambata, 4 mai, la competitia sportiva internationala "Moldovan Youth Challenge 2024", din Republica Moldova, de catre cei doi atleti legitimati la ... citește toată știrea