Doi cheflii din Vaslui au pus inutil pe drumuri forte impresionante ale pompierilor. Ce "gluma" au facut

ISU Vaslui a trimis in localitatea vasluiana Idrici o autospeciala cu modul pentru descarcerare, un contanier multirisc, o ambulanta cu medic si 11 pompieri militari. Totul in urma unui apel fals la 112 care anunta ca o persoana a fost ingropata de un mal de pamant.Doi barbati din localitatea Idrici, comuna Rosiesti, judetul Vaslui, au sunat joi, 11 aprilie 2024, la 112, ca sa anunte ca la groapa de gunoi din sat, o persoana a fost ingropata de un mal de pamant.Pompierii au luat in serios ... citește toată știrea