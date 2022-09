Doi copii din Barlad l-au talharit pe un altul, din Iana, in plina zi

Sub amenintarea unui briceag, doi minori din Barlad l-au talharit pe un altul, de 13 ani, din Iana, in parcul "V. I. Popa", din municipiul Barlad, in plina zi. Au fost retinuti pentru 24 de ani si urmeaza sa apara in fata judecatorului.Dupa cercetari, politistii Biroului Investigatii Criminale Barlad au stabilit ca pe 19 septembrie 2022, la ora 15.10, aflati in parcul "V.I. Popa", minorii cercetati ar fi deposedat, prin amenintari, un alt minor, in varsta de 13 de ani, din comuna Iana, de o ... citeste toata stirea