Doi hoti de buzunare prinsi de politisti in flagrant

Pe 13 septembrie 2022, politistii vasluieni au organizat o actiune pe linia prevenirii si combaterii furturilor din buzunarea si au reusit prinderea, in flagrant, a doi barbati care ar fi savarsit doua infractiuni de furt, intr-o zona aglomerata (statie destinata mijloacelor de transport in comun) din vecinatatea pietei agroalimentare.Politistii Biroului Investigatii Criminale Vaslui au documentat si probat activitatea infractionala a doi barbati, in varsta de 47, respectiv 50 de ani, banuiti ... citeste toata stirea